مستشار أسرى: الشخص المتفاهم لا تخشى الحديث معه في أي مشكلة ويسعى للوصول إلى حل في النهاية

كشفت هدى سالم مستشار أسري ونفسي طرق الوصول للمرونة والتعامل في المواقف الصعبة وكيفية إرضاء الغير، موضحة أن الإنسان المتفاهم يعيش ويموت هكذا.



وتابعت خلال لقائها مع شريف عبد البديع، وشريف نور الدين مقدمي برنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشخص المناطح يتعب قلب غيره في العلاقة ولكنه يكمل معاه.



ولفتت هدى سالم مستشار أسري ونفسي إلى أن الشخص المتفاهم لا تخشى الحديث معه في المطلق، ويسير معك على إيقاع معين حتى الوصول إلى حل في النهاية، بينما المناطح يتم اكتشافه في أول موقف.



وحذرت من تجاهل المؤشرات الربانية في التعامل مع الآخر، موضحة أن بعض ردود الفعل تكشف الوجه الحقيقي للإنسان الذي يصطنع شعارات على غير الحقيقة ويظهر الوجه الآخر بعد الزواج.

وشددت هدى سالم مستشار أسري ونفسي، على أن الرجل يرتكب مشكلة في حق نفسه عندما يبطل المواجهة أو يقرر أنه لا يواجه على أمل أن يتغير الطرف الآخر من تلقاء نفسه، موضحة أن التغيير بعد الزواج يكون للأسوأ.