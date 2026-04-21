طريقة عمل المكرونة بالسلمون والوايت صوص .. مذاق شهي

تعد المكرونة بالسلمون من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها في كسر روتين السفرة المصرية.



طريقة عمل مكرونة بالسلمون من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة بالسلمون

مكرونة مسلوقة

سلمون ستيك

ثوم

ملح

فلفل أسود

كمون

عسل أبيض

شطة مجففة

فلفل حار شطة

بابريكا

جوزة الطيب

أوريجانو

فلفل أحمر حار

زيت زيتون

زبدة

جبنة بارميزان مبشورة

كريمة طبخ

بصل أخضر

كزبرة خضراء

طريقة عمل المكرونة بالسلمون



تبلي شرائح السلمون بالملح والفلفل والكمون والعسل والثوم والشطة الناعمة وجوزة الطيب

شوحي السلمون في الزيت في إناء على النار من ناحية الجلد

قلبيها على الوجه الآخر وتترك على النار حتى تمام النضج ثم شوحيها الثوم فى نفس الإناء مع الزبدة على النار.

أضيفي الفلفل الحار وباقي خليط التتبيلة والبصل الأخضر والبابريكا والكمون والملح والكزبرة الخضراء والأوريجانو والشطة المجففة.

اضيفي الكريمة والجبنة المبشورة وضعي المكرونة المسلوقة وقلبي كل الخليط

اغرفي المكرونة وتقدم مع السلمون وتزين وتقدم