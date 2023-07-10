الأهلي ينتظر نتيجة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري

يحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار مباريات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد ٦٧ نقطة في جدول الدوري المصري، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز ال١٢ برصيد ٣٤ نقطة.

ويأتي الفارق بين الأهلي الأول وبيراميدز الثاني 8 نقاط، ويتبقى لبيراميدز 3 مواجهات أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والأهلي.

وينتظر الأهلي هدية من سيراميكا كليوباترا اليوم، حيث أن في حال تعادله او فوزه على بيراميدز يتوج الأهلي رسميا باللقب للمرة 43 في تاريخه وبعد غياب موسمين.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الله مجدي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود أوكا - إبراهيم شتا - محمود جمال

خط الهجوم: فخري لاكاي