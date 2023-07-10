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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كان ذاهبا للمسجد.. مقتل شيخ عربي بنيويورك خلال إطلاق نار عشوائي.. شاهد

اطلاق نار في نيويورك
اطلاق نار في نيويورك

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بالقبض على شاب مسلح وجهت إليه تهمة القتل بعد إطلاق النار على أربعة أشخاص من على دراجته النارية في مدينة نيويورك، ما أسفر عن مقتل شيخ عربي يمني الجنسية وإصابة 3 أخرين أثناء سيرهم.

وقالت الشرطة الأمريكية إنه تم القبض على توماس أبرو، 25 عامًا، وهو الآن يواجه عدة تهم بما في ذلك القتل العمد، وتهمتين بمحاولة القتل وستة تهم لحيازة سلاح جنائي، وفقًا لبيان أرسل إلى شبكة "سي إن إن" من شرطة نيويورك بعد ظهر يوم الأحد.

توفي شخص واحد وأصيب ثلاثة آخرون يوم السبت في إطلاق النار في بروكلين وكوينز والذي وصفته الشرطة بانه كان "عشوائيا".

وأشارت شرطة نيويورك إلى أن المسلح كان يركب دراجة نارية غير قانونية بدون لوحة ترخيص وفتح النار  في خمسة مواقع مختلفة في جامايكا، وهو حي في منطقة كوينز،  بروكلين.

وأضافت أنه تم التعرف على أحد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع يوم السبت، على أنه حمود سعيدي، 86 عامًا، من كوينز. وكان سعيدي يقف أمام صالون للأظافر في كوينز عندما أطلق أبرو أطلق رصاصة واحدة نحو الرجل المسن، وضربه في الظهر.

وقالت شرطة نيويورك إن المتهم أبرو كان متورطا في حادثة إطلاق نار سادسة لم يتم الإبلاغ عنها سابقا في كوينز حيث زعم أنه اقترب من رجل يبلغ من العمر 40 عاما يقف عند تقاطع شارع جامايكا وأطلق النار عليه قبل الفرار من المنطقة.

وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك إن مكتب المدعي العام في المقاطعة سيحدد ما إذا كان يواجه أي تهم إضافية في الحوادث الثلاثة الأخرى. وأخبر مكتب المدعي العام في منطقة كوينز "سي إن إن" أن أبريو ليس لديه حاليا محاميا ولن يتم تعيينه حتى اليوم الاثنين.

وقالنجل الضحية سعيدي، لصحيفة "The Post" أمس الأحد، إن والده كان متجها إلى مسجد كوينز للصلاة، عندما قتل برصاص مجهول.

وأضاف: "إنه أب لستة أبناء، قلبي محطم، وعائلتي محطمة. لا يمكننا تصديق أن شيئا كهذا سيحدث لرجل يبلغ من العمر 86 عاما. إنه فظيع"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأشار ابن الضحية إلى أنه ذهب إلى الحديقة المحلية قبل أن يتوجه إلى مسجده للصلاة، وهو أمر داوم على القيام به صباحا، عندما ظهر المسلح خلفه على دراجة نارية وسحب مسدسا ووضع طلقة في ظهره على رصيف جامايكا أفينيو.

وقال إن والده جاء إلى أمريكا من اليمن في عام 1962 من أجل حياة أفضل وفرص جديدة. وبعد أن أسس نفسه، أحضر بقية عائلته.

وأضاف أنه كان يعمل مزارعا ويمتلك متاجر بقالة ويعمل في العقارات، قبل أن يتقاعد، وتابع: "إنه رجل مرح. كان يحب المزاح كثيرا. لديه الكثير من الأصدقاء".

وأكد  أنه كان من المفترض أن يعود إلى اليمن الأسبوع المقبل في رحلة عائلية. وبدلا من ذلك، ستدفنه أسرته في سبرينج فالي، نيوجيرسي، بعد جنازته في بروكلين بعد ظهر اليوم الاثنين.

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