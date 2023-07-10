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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعلن ارتفاع التضخم في البلاد إلى 3.69%

التضخم في الكويت
التضخم في الكويت

كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.69 في المئة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي.

ووفقا لوكالة الانباء الكويتية "كونا"، قالت الإحصاء في بيان: إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.15 في المئة في مايو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 85ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 30ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.85 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.55 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.37 في المئة.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر مايو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 2.92 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة مايكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.
 

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