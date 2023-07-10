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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة صينية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في الهيدروجين الأخضر بمصر

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  james jin  رئيس شركة Longi الصينية الرائدة فى مجال تصنيع الخلايا الشمسية ومستلزمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتعرف على فرص توطين صناعة مستلزمات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة  والهيدروجين الاخضر وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والصين في العديد من جوانب التعاون المختلفة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الصينية فى مشروعات القطاع على أرض مصر والترحيب فى زيادة حجم هذا التعاون .

وأكد الدكتور شاكرعلى الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .

واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035 والمستهدف الوصول اليها بحلول عام 2030.

واكد علي اهتمام القيادة السياسية بتوطين هذه الصناعة الهامة في مصر.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه.

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص  منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ   cop 27

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى ن واستعرض ما تم من إجراءات لاتمام خط الربط مع أوروبا  للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.

وأشاد  james jin  رئيس شركة Longi الصينية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات ،

واستعرض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الخلايا الشمسية والهيدروجين

وأكد على رغبتهم فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر واهتمامهم الكامل لضخ استثمارتهم علي ارض مصر .

كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة ، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة .

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