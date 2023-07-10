كاتب صحفي : مبادرة حياة كريمة غيّرت وجه القرى والريف | فيديو

أكد جميل عفيفي الكاتب الصحفي، أن مبادرة حياة كريمة، الأعظم في تاريخ مصر، لأنها تغير حياة و سلوك المواطن المصري بشكل كبير، وليس المكان فقط.

جميل عفيفي: بعد مبادرة حياة كريمة القرى أصبحت تضم المدارس والمراكز الصحية

وأضاف "جميل عفيفي" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "TEN"، أن مبادرة حياة كريمة خلقت فرص عمل لأهل القرى، حيث أن جميع المشروعات التي تتم في القرى يكون الأولوية للعمل بها لأبناء تلك القرى.



وأشار جميل عفيفي الكاتب الصحفي إلى، أن القرى أصبحت تضم المدارس والمراكز الصحية، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة بدأت في القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً ، لافتاً إلى أنه كان هناك قرى لا تحتوي على مياه شرب ، وصرف صحي بالإضافة إلى عدم وجود طرق ممهدة أو مدارس.