أسامة حسن مرشح الموسيقيين: مصطفى كامل كشف الفساد ويحتاج لمجلس قوي وشريف| حوار

تحدث الدكتور أسامة حسن - أستاذ آلة الفلوت بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون والمرشح رقم 3 بانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية- عن تفاصيل خوضه لهذه الدورة من الانتخابات.

وقال حسن، في حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن سبب ترشحه هو نفس سبب عزوفه عن خوض الانتخابات في السابق، وهو وجود مشاكل كثيرة داخل مجلس النقابة.

الابتعاد عن النقابة

وتابع الدكتور أسامة حسن، أنه كان بعيدا عن النقابة بسبب هذه المشاكل لدرجة أنه كان يجدد عضويته كل عام من خلال أحد العاملين في مكتبه بمعهد الكونسرفتوار، لأنه كان لا يحب دخول النقابة بسبب الفساد داخلها، لافتا إلى أنه رغم هذا الفساد إلا أن البعض منهم كان مستترا لعدم وجود أوراق تدينه.

الفساد داخل الموسيقيين

واستكمل الدكتور أسامة حسن، قائلا إن أعضاء المجلس الفاسدين أقوياء ومنظمون جدا، لذلك تلقيت النصيحة من بعض الأصدقاء بضرورة الترشح لانتخابات المجلس لأنهم يعرفون عني أنني شخصية قوية وحازمة ومحارب، فقررت أنا وعدد من الزملاء خوض هذه الانتخابات لنجاح أكبر عدد يستطع مجابهة أي فساد محتمل، وننتظر الموعد المحدد للتصويت في أول أغسطس المقبل.

واستطرد حسن، قائلا إنه يقوم حاليا بدراسة الأوضاع داخل النقابة والجمعية العمومية، وعلق قائلا: «عملت فيديو ونزلته على جروب من جروبات النقابة .. فسألت سؤالا قلت لهم يعني الناس اللي تربحت داخلة تاني انتخابات المجلس تعمل ايه»، ونوه: «والناس دي عندهم فلوس كتير وشقق وكافيهات وعربيات فارهة كل الفلوس دي منين؟ وهم ما بيشتغلوش في السوق.. وحتى لو اشتغلوا مش هيجيبوا ولا حتى تمن حاجة واحدة من الحاجات اللي عندهم».

شراء الأصوات

وحول سر نجاح هؤلاء في الانتخابات السابقة، أجاب الدكتور أسامة مصطفى: «بعض الزملاء قالولي إن فيه بعض الاشخاص ما ذكروش اسمهم يعني بيدفعوا 500 جنيه للصوت»، مؤكدا أن عضوية مجلس النقابة هي مناصب خدمية للأعضاء وليست من أجل التربح.

واستنكر حسن، عملية شراء الأصوات، قائلًا: «المفروض أنا داخل أخدم ايه يخليني أدفع 300 أو 500 ألف جنيه من أجل كرسي لو أنا مش هتربح من وراه»، مؤكدا أنه لم يقم بدفع أي جنيه في هذه الانتخابات: «أنا البانر نفسه مش هعمله وفوزي من عدمه في انتخابات النقابة لن تعود عليّ بشيء أنا أكاديمي وحالتي الاجتماعية جيدة».

سبب الترشح

وحول أسباب ترشحه لانتخابات الموسيقيين، تابع الدكتور أسامة حسن، قائلا: «أنا لاحظت ان فيه حالة حراك في الجمعية العمومية وفيه روح جديدة داخل النقابة إن احنا هنحارب الفساد.. وحالة العصيان دي ما كانتش موجودة قبل كده».

إنجازات مصطفى كامل

واستكمل الدكتور أسامة حسن، قائلا: «الفنان مصطفى كامل الحقيقة حقق انجازات كويسة خلال فترة قليلة .. ولذلك انا كتبت بوست قلت لهم أوجه كلامي لمجلس الإدارة الحالي .. لما مصطفى كامل في ستة شهور يقدر يحقق اكتر من خمسين مليون جنيه وانتم في سبع سنين حققتوا ستين مليون جنيه بس .. طيب باقي الفلوس راح فين».

وتابع حسن: «دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده لأنهم خايفين من مصطفى كامل فقالوا لأ نلم نفسنا بقى.. فمصطفى بدأ يحصل فلوس كتيرة جدا ملايين الجنيهات»، مستنكرا حالة التكتم على الفساد داخل مجلس نقابة الموسيقيين طيلة السنوات الماضية.

واستطرد الدكتور أسامة حسن قائلا: «فلوس نقابة الموسيقيين بتاعة ناس غلابة ازاي بتستحلوها»، وحول مجابهة هذا الفساد، قال: «مصطفى كامل طلع في لقاء قال انا مش قادر أواجه الناس دي لوحدي»، مؤكدا أن النقيب العام يحتاج الى مجلس قوي وشريف وبعيدا عن الشبهات.

مصير نقابة المهن الموسيقية

وأضاف الدكتور أسامة حسن، قائلا: «مصير نقابة المهن الموسيقية أصبح الآن في يد أعضائها.. لازم يختاروا صح .. والجمعية العمومية منقسمة حاليا الشرفاء عايزين يعملوا حاجة لنقاباتهم وفيه ناس تانيين متوافقين مع الفساد وهم المستفيدين.. فهم دول اللي بيدوا الاصوات بقى للناس اللي ممكن تنجح منهم .. فبالتالي لو حصل والفاسدين كسبوا يبقى احنا كده وصلنا لنقطة الصفر تاني ما عملناش حاجة».

واختتم الدكتور أسامة حسن: «عدد الشرفاء اكتر من عدد المنتفعين عشان يدوا اصواتهم لناس محترمة بجد وحكاية أدي صوتي لواحد شعبي وابن بلدي وبنقعد على القهوة وكل الكلام ده ما ينفعش .. ده لازم تختاروا ناس مقاتلين داخل النقابة».