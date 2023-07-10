عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المشايخ جاوبوني ومفهمتش.. الإفتاء ترد على سائل عن حكم قراءة القرآن للميت

قراءة القرآن للميت
قراءة القرآن للميت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالا عن حكم قراءة القرآن للميت ، حيث قال السائل "هل يجوز قراءة القرآن للميت ، أفيدونا ، أنا سألت السؤال ده لعشرات من المشايخ والإجابة غير مفهومة؟

ما حكم إحياء ذكرى الأربعين وهل ينتفع بها الميت؟ الإفتاء توضح

الدعاء يغير مصير الميت .. 20 كلمة لا ترد في ليلة الجمعة

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن قراءة القرآن للميت جائزة ، والقراءة معناها أن يقرأ المسلم القرآن الكريم ، وبعد الانتهاء من القراءة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويقول "اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى فلان" فبهذا الدعاء يصل الثواب بإذن الله إلى الميت.

حكم هبة ثواب القرآن للميت

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على "فيس بوك": إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت جائزة.

وأضاف ردا على سؤال مضمونة "هل يجوز لى أن أهب ثواب قراءة القرآن للميت؟" أن الإفتاء نفت عدم وصول ثواب قراءة القرآن للميت، وأجازت وهب الثواب، كأن تقول "اللهم أنى أهب ثواب مثل ثواب ما قرأت أو أهب ثواب ما قرأت لفلان أو لموتى المسلمين".

وأشار إلى أن الصدقة أيضا يجوز وهب ثوابها للميت، وأن بعض العلماء زادوا وهب صلاة وصيام النافلة النافلة، فالأمر فى ذلك واسع، فلا نضيق واسعا وباب خير يفعله المسلمون.

هبة ثواب القرآن للميت

وورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للمتوفى ؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أنه يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للمتوفى ، منوها أن قراءة القرآن وهبة ثواب القراءة للميت أمر جائز ويصل إليه ثواب القراءة، هو الراجح من أقوال الفقهاء من الحنفية والحنابلة.

قراءة القران للميت المشايخ حكم قراءة القرآن دار الإفتاء حكم هبة ثواب القرآن للميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن جريمة الاحتيال المالي

رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ