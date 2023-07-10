المشايخ جاوبوني ومفهمتش.. الإفتاء ترد على سائل عن حكم قراءة القرآن للميت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالا عن حكم قراءة القرآن للميت ، حيث قال السائل "هل يجوز قراءة القرآن للميت ، أفيدونا ، أنا سألت السؤال ده لعشرات من المشايخ والإجابة غير مفهومة؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن قراءة القرآن للميت جائزة ، والقراءة معناها أن يقرأ المسلم القرآن الكريم ، وبعد الانتهاء من القراءة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويقول "اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى فلان" فبهذا الدعاء يصل الثواب بإذن الله إلى الميت.

حكم هبة ثواب القرآن للميت

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على "فيس بوك": إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت جائزة.

وأضاف ردا على سؤال مضمونة "هل يجوز لى أن أهب ثواب قراءة القرآن للميت؟" أن الإفتاء نفت عدم وصول ثواب قراءة القرآن للميت، وأجازت وهب الثواب، كأن تقول "اللهم أنى أهب ثواب مثل ثواب ما قرأت أو أهب ثواب ما قرأت لفلان أو لموتى المسلمين".

وأشار إلى أن الصدقة أيضا يجوز وهب ثوابها للميت، وأن بعض العلماء زادوا وهب صلاة وصيام النافلة النافلة، فالأمر فى ذلك واسع، فلا نضيق واسعا وباب خير يفعله المسلمون.

هبة ثواب القرآن للميت

وورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للمتوفى ؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أنه يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للمتوفى ، منوها أن قراءة القرآن وهبة ثواب القراءة للميت أمر جائز ويصل إليه ثواب القراءة، هو الراجح من أقوال الفقهاء من الحنفية والحنابلة.