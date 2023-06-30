الدعاء يغير مصير الميت .. 20 كلمة لا ترد في ليلة الجمعة

يغفل الكثيرون عن فضل الدعاء الذي يغير مصير الميت، خاصة في ثاني الأيام المعدودات وأيام التشريق وليلة الجمعة، حيث يجتمع في ثاني ليلة جمعة من ذي الحجة فضل عظيم من حيث الإجابة في الثلث الأخير وساعة الجمعة .

الدعاء

الدعاء يغير مصير الميت

ورد في فضل الدعاء يغير مصير الميت قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

ومن الدعاء يغير مصير الميت ما يلي:

اللهم أرحم من مات لنا، واجعل قبورهم روضةً من روضات الجنة يا أكرم الأكرمين.

اللهم أرزقهم الجنة وما قرب لها، وتجاوز عنهم برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم إن كان من أهل الحسنات فزد له في ذلك وضاعف أعماله، وإن كان من أهل السيئات فتجاوز عن ذلك وأنت العفو الرؤوف.

اللهم إنك أهل الرحمة والمغفرة، فإنك كما سميت نفسك العفو الرحيم، فأجعل قبر فلان ابن فلان روضة من رياض الجنة، وزد له فيه مد بصره، وأحطه بريح الجنة، وأفرش تحته من فراش جنتك.

اللـهـم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

اللهم أعف عنه وأغفر له وأفسح له في قبره مد بصره، وآنسه بلطفك، وأكرم نزله، وأغسله من الذنوب، وأبدله في آخرته دار خيرًا من داره وأهل خير من أهله، وثبته عند فتنة القبر، نقوله في دعاء للميت ليلة الجمعة.

اللهم في نهار هذا اليوم ارحم برحمتك وعفوك وجود كرمك من فارقونا فراقًا أبديًا وأنزل عليهم من نور جلالك وريح جنتك.

اللهم في ليلة الجمعة اغفر وارحم من توفى واسكنه فسيح جناتك واكتب له العتق من النار ووالديه يا رب العالمين آمين.

الدعاء يغير مصير الميت

اللـهـم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم في يوم الجمعة اجعل أبي ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمة النار عليهم، وكتبت الجنة لهم.

اللهم ارحم أبي واغفر له كل ذنوبه وبشره بمقعده في الجنة وحرم النار عن جسده واسقه من حوض نبيك.

اللهم ارحم أبي اللهم اجعل المسك ترابه والحرير فراشه، اللهم اجعل أبي من الذين تقول لهم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.. اللهم آمين.

اللهم أرحم أبي الذي رحل عنا ولم يرحل منا، اللهم أجعله من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب.

اللهم إنك أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.

اللهم ارحمه فإنه كان مسلما، واغفر له فإنه كان مؤمنا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا، وسامحه فإنه كان لكتابك مرتلا.

اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه.

اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأعتق رقابنا، وأجب دعواتنا، واغمرنا في فيض عفوك ورحمتك يا رب.

اللهم إنّا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذريّاتنا ونيّاتنا، وألّف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرّج همومنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك أن توفقني في أموري كلها، وأن تكتب لي الصلاح والرشاد والنجاح.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العالمين رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

اللّهم أدخلنا الجنَّة برحمتك من غير سؤال ولا حساب.

اللهم إني اسألك أن تغفر لي ولوالديّ وأن تجمعني بهم في أعلى درجات الجنّة كما جمعتني بهم في الدنيا من غير سؤال يا حيّ يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم يا ناصر يا معين، يا حافظ الدين ليوم الدَّين، اللهم إنَّ المسلمين تردَّى حالهم، وفتك فيهم أعداءهم، فيتَّموا أطفالهم، ورمّلوا نساءهم، وشرّدوا أبناءهم، اللهم فعليك بأعدائهم، وانصرهم فلا ناصر لهم أنت، وولِّي أمر المسلمين خيارهم، واجعل المنعة والغلبة لهم، يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح حال المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وأصلح إعلامهم، وزوِّج عزَّابهم، واستر نساءهم، واغنِ فقراءهم، فالأمر بيدك وأنت على ذلك قدير.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له أحدًا صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان ومن الفجور بعد الاستقامة ومن العصيان بعد الطاعة، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فأغفر لنا يا من تغفر الذنوب جميعًا.

ربي يا من وسعت رحمتك كل شيء، اسألك أن تتجاوز عن زلاتي وأن ترحم ضعفي وقلة حيلتي، وتبارك لي في أولادي وفي بيتي، وترحمني من شتات الأمر يا واسع الكرم.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال.

فضل الدعاء

دعاء ليلة الجمعة مستجاب

يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أخرجنا من كل ضيق، اللهم أخرجنا من كل كرب، ومن كل شدة وهم، كما أخرجت يونس من بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهمَّ إني أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا.

اللهُم حقّق لي ما اُريد فأنت تعلم السِر وما يخفى، اللهُم فوضتك أمري ُكله فجمّله خيرًا بما شِئت، واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دُعائه فأجبته.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم ارزقني الهدى والتُقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق.

اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، ويسر لنا من العمل ما تحب وترضى.

اللهم ارزقني سعادة وهناء في الدنيا والآخرة وارض عني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، واصرف عني ما يؤذيني ويشغل بالي ويحزن قلبي ويضيق صدري.

اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك.