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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزير الداخلية الأسبق للحماية المدنية يوجه نصائح لتجنب الحرائق بالمنازل والمصانع

الحرائق
الحرائق

وجه اللواء علاء عبد الظاهر، مساعد وزير الداخلية  للحماية المدنية الأسبق، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من الحرائق التي قد تحدث في المنازل أو المصانع او الأماكن المفتوحة، بالتزامن مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف.

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وقال اللواء علاء عبدالظاهر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  إنه يجب على كل مواطن أن يضع طفاية حريق بوحدته السكنية، مع اختيار أفضل وأجود الأسلاك الكهربائية التي تتحمل الأحمال الكهربائية، نظرا لتشغيل العديد من الأجهزة في فصل الصيف.


وتابع: أغلب الحرائق التي تحدث في المنازل تنتج عن التلامس الكهربائي، وتزداد الحرائق في فصل الصيف، وكلما كانت الأسلاك الكهربائية رديئة كلما زادت الحرائق، ويجب عدم تشغيل أكثر من تكييف في آن واحد، لذا يجب صيانة الأسلاك الكهربائية بصورة مستمرة.

وأوضح عبد الظاهر، أن هناك بعض الطرق الوقائية لتفادي الحرائق، من خلال تغطية المفاتيح الكهربائية لتجنب لعب الأطفال بها، لأن هذه المفاتيح سبب رئيسي في إشعال الحرائق.

وعن طرق التعامل مع الحريق في المنزل، أشار عبد الظاهر إلى أنه مع بداية اشتعال الحريق يجب فصل الكهرباء بصورة تلقائية، والخطوة الثانية هي استخدام طفاية الحريق وتوجيهها إلى النار المشتعلة لحين قدوم قوات الحماية المدنية.

الحرائق الإعلامية عزة مصطفى الأسلاك الكهربائية الأحمال الكهربائية اللواء علاء عبدالظاهر

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