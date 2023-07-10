مبادرة 100 يوم صحة.. قافلة طبية بمركز التنمية الشبابية ببني سويف الجديدة

إستكمالا للمبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" بمركز التنمية الشبابية ببني سويف الجديدة وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بالمحافظة.

تم تنظيم قافلة طبية بمركز التنمية الشبابية ببني سويف الجديدة تستهدف المبادرة الكشف الطبي العام بتخصصات الباطنة والأطفال و متابعة قياس السكر والضغط و عمل تحاليل الدهون الثلاثية و وظائف الكلى وتقديم كافة الخدمات الصحية التي تخص صحة المرأة .

وقالت الدكتورة ندى نبيل "طبيبة النسا والتوليد " و عضو مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية ببني سويف الجديدة" انه وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها المواطنون ،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.