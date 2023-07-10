خالد الصاوي يوجه رسالة لـ فريق الإسماعيلي عبر إنستجرام..شاهد

وجة الفنان خالد الصاوي رسالة لـ فريق الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وقال الفنان خالد الصاوي خلال الفيديو"أبويا كان بيشجعك حتى النخاع".

قال الفنان خالد الصاوي إن مصر ستظل قلب العروبة وقلب الأمة الإسلامية، معقبًا:"بس لازم نفهم تاريخنا الأول بجانب فهم النفس وخليط الشخصية المصرية".



وأضاف “الصاوي” خلال لقائه على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الفن يجب أن يأخذ مساحة من الحرية بما يتناسب له؛ ولكن لا يتم محاسبته كما يُحاسب الإعلام، متابعًا أنه يجب وضع ثوابت جديدة.



وتابع الفنان خالد الصاوي أن الفنان تأتي عليه مرحلة عمرية يشعر فيها بأنه يجب أن يوجه رسالة للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن ماينقص البيئة الفنية المصرية الآن هي الهوية، متابعًا: “نعرف احنا مين ونتمسك بده”.

https://www.instagram.com/tv/CugoyJKOHbo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==