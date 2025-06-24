الكهرباء : استخدام الطاقة المتجددة 42% عام 2030

قال منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين خدمات الكهرباء بجميع المحافظات.

وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة أنه تم إدخال 2000 ميجا وات للخدمة منذ أشهر قليلة باستثمارات 2.3 مليار دولار.

وتابع هدفنا الوصول واستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42 % من اجمالى الطاقة عام 2030 و 56 % بحلول عام 2040 .

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية، مؤكدة أن العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات قد بدأ بالفعل، على أن يتم سحبها رسميًا من الممتنعين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع "كارت".

وأكدت الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تطوير منظومة الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، وضمان عدم تراكم المديونيات التي تُكبّد الدولة خسائر متزايدة.