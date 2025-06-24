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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل نجحت فى تحقيق أهداف استخباراتية بإيران

الحرب الايرانية الاسرائيلية
الحرب الايرانية الاسرائيلية
علي مكي

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية ، إن إسرائيل نجحت خلال المواجهات الأخيرة مع إيران فيما وصفه بتحقيق أهداف استخباراتية أبرزها تنفيذ عملية اختراق غير مسبوقة داخل الأراضي الإيرانية.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"   على قناة دى أم سى ، مع الإعلامية دينا الوكيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع إسرائيل في الهدف المرحلي المتعلق بتعطيل إيران عن امتلاك السلاح النووي.

وتابع عاشور قائلا  : إيران تسعى لتوظيف هذا المشهد في إطار خطاب إعلامي داخلي وخارجي يصور الموقف على أنه "صمود" في وجه إسرائيل بما يحفظ لها ماء الوجه.

وأوضح عاشور أن إيران تعد الخاسر الأكبر خاصة مع ما تعرضت له من اغتيالات طالت شخصيات أمنية وعلماء بارزين.

إسرائيل إيران رامى عاشور

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