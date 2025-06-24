زعيم المعارضة الإسرائيلية : علينا إنهاء الحرب في غزة وإعادة محتجزينا

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، باتفاق يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: "علينا أن ننهي الحرب في غزة ونعيد محتجزينا".
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران لن تخترق وقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال الرئيس الإيراني: “مستعدون للعودة إلى المفاوضات من أجل مصلحة الشعب الإيراني”.
وأضاف الرئيس الإيراني:" الولايات المتحدة دخلت الحرب إلى جانب إسرائيل عندما عجزت عن تحقيق أهدافها".
وتابع الرئيس الإيراني:" العدوان الأميركي على المنشآت النووية انتهاك للمقررات الدولية".