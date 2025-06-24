الاتحاد الأوروبي يدعو لإحياء المفاوضات عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء إلى إحياء المفاوضات النووية مع إيران مرة أخرى عقب وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران.

وذلك خلال تفاقم الصراع بالشرق الأوسط عقب الهجوم الإسرائيلي المفاجئ ضد إيران خلال التحضير للقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي،ومبعوث السلام للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على الأراضي التركية،واضطرت طهران للدعوة لجلسة بمجلس الأمن الدولي بسبب الاعتداء الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي ولسيادة الدولة الإيرانية،ودخلت إيران في سجال الرد العسكري على العدوان الإسرائيلي.

ونجح ترامب في الدعوة لتحقيق السلام لوقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران بينما اخترق نتنياهو الاتفاق باستهداف وحدة رادار إيرانية،وبضغط أخير من الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار الهش.