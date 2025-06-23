الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز

دعت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إيران إلى عدم إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة.

وتحدثت كالاس للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وقالت إن إغلاق المضيق سيكون له "تأثير هائل على التجارة العالمية الأوسع نطاقًا، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيدت برس الإخبارية الأمريكية.

وأضافت أيضًا أنه في المحادثات مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية، "يشعر الجميع بالقلق من الشيء نفسه، وهو التأثير غير المباشر" لعدم الاستقرار العنيف في الشرق الأوسط.

وكان البرلمان الإيراني صوت أمس الأحد بإغلاق مضيق هرمز كرد فعل على الضربة الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن تنقيذ القرار يتطلب موافقة من المجلس الأمن القومي الإيراني.