إسرائيل تحذر الإيرانيين من التواجد بالقرب من الأماكن الأمنية والعسكرية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا للدولة الإيرانية اليوم الإثنين مطالبا الإيرانيين من الابتعاد عن المنشآت العسكرية،والأمنية الإيرانية حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

خلال سجال تبادل الضربات العسكرية الإسرائيلية الإيرانية في إتجاه آخر حذر الجيش الإيراني والحرس الثوري مواطنين تل ابيب وحيفا بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والأمنية بها وطالبهم بالمغادرة عدة مرات.

وإندلعت الحرب الإسرائيلية الإيرانية بسبب قيام نتنياهو باتخاذ قرار الحرب المفاجئ ضد إيران خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول ملفها النووي،وزاد التوتر العسكري في الشرق الأوسط بسبب قيام الرئيس الأمريكي ترامب بالدخول في الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران عندما هاجم المنشآت النووية الإيرانية بوقت سابق.