الخطوط الجوية الفرنسية تعلق جميع رحلاتها إلى تل أبيب

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الاثنين تعليق جميع رحلاتها المجدولة إلى تل أبيب حتى 14 يوليو المقبل، مُشيرةً إلى أن السبب في ذلك هو الوضع الأمني ​​في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وبعد تقييم الوضع على الأرض، قررت الشركة إلغاء جميع رحلاتها من باريس إلى تل أبيب حتى 14 يوليو، وفقًا لبيانٍ نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتم إلغاء العديد من الرحلات الأخرى إلى وجهات في الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين.

واليوم، تم إلغاء رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من باريس إلى دبي في الإمارات والرياض في السعودية.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أنه سيُتاح للعملاء المتأثرين خيار تأجيل رحلاتهم أو استرداد قيمتها.

وأكدت الشركة أنها "تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها والتي تحلق فوقها، لضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن في الرحلات الجوية".