جارديان: ترامب يرسخ للاستخدام العسكري الأمريكي لحل الصراعات في العالم

قدمت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الإثنين تحليلا للضربة العسكرية الأمريكية على إيران التي قام بها ترامب،وقالت بإن ترامب قام بمغامرة كبيرة بتنفيذ ضربة عسكرية أمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.

وهو ما يُرسخ وضع ترامب للتدخل العسكري الأمريكي المحدود لحل الصراعات في العالم حالة خروج ترامب من هذا الصراع منتصرا عقب ضرب إيران بينما لم يظهر رد الفعل الإيراني حتى الآن.

في إتجاه آخر ظهرت دعوات أمريكية عن الحزب الديمُقراطي الأمريكي بعزل الرئيس الأمريكي ترامب عبر التصويت في الكونجرس بسبب إنتهاك الدستور الأمريكي الذي ينص على عودة الرئيس الأمريكي للكونجرس قبل اتخاذ قرار الحرب.

وتمثل الضربة الأمريكية على إيران بشكل مباشر تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط،والعالم بسبب تواجد إيران في تحالف عسكري دفاعي مع روسيا والصين وكوريا الشمالية الذي يُسمى تحالف كرينك الدولى في ذات السياق حذرت كوريا الشمالية من الضربات الإسرائيلية ضد إيران المنتهكة للقانون الدولي،والتي تُنذر بحرب شاملة في الشرق الأوسط.