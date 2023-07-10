المتهم بضرب ابنة زوجته حتى الموت بالبساتين: كنت بهذبها لخروجها دون إذن

جريمة بشعة شهدها حي البساتين عندما انهال شخص على نجلة زوجته بالضرب حتى الموت مستخدما “خرطوم”.

فلم يحتمل جسد الطفلة الضعيف الضربات المتتالية التي سددها لها زوج والدتها بسبب خروجها من المنزل دون إذنه لتسقط مغشيا عليها وتلقى مصرعها متأثرة بإصابات بزرقان متفرق بجسدها النحيف.

‏وكان قسم شرطة البساتين تلقى إشارة من مستشفى أحمد ماهر باستقبالها طفلة اسمها ولاء 11 سنة مصابة بزرقان وتورم بالجسم وتوفيت فور وصولها .

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل سكن الطفلة المجني عليها وتبين من الفحص والتحري أن الطفلة قد تعرضت للاعتداء بالضرب والتعذيب على يد زوج والدتها بسبب خروج الطفلة الدائم من المنزل وتأخذها دون إذن.

‏وتمكن رجال المباحث من القبض على زواج ولدها المتهم بقتلها وقرر في أقواله أمام رجال الأمن انه لم يقصد قتلها بل كان يقصد تهذيبها الا انه فوجئ أنها لقيت مصرعها متأثرة بالاعتداء عليها، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.