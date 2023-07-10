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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفع الأثقال البارالمبي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة العالم بـ دبي

اجتماع مجلس البارالمبية
اجتماع مجلس البارالمبية مع اللاعبين

يواصل المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، معسكره المغلق بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس المقبل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال عبدالمنعم صلاح المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال، إن المعسكر بدأ منذ فترة، ونستعد بقوة لمنافسات بطولة العالم، حيث يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وتم الانتهاء من تدريبات تحمل القوة، وحاليا بدأنا في تدريبات التحمل العالي، مضيفا أن المعسكر شهد تطورا كبيرا في مستوى اللاعبين واللاعبات، ونأمل في تحقيق نتائج مشرفة تلبي طموحات وآمال أسرة رفع الأثقال البارالمبي.

وأشار إلى أن معسكر المنتخب يشهد تواجد 7 لاعبين هم: (شريف عثمان، طه عادل، محمد المنياوي، شعبان الدسوقي، محمود صبري، محمد صبحي، هاني محسن). و 9 لاعبات هن: (فاطمة عمر، أميمة عمر، ريحاب رضوان، فاطمة محروس، أمل حنفي.  صفاء محمد. راندا تاج الدين، أماني الدسوقي،  ونادية فكري).    

ويستمر المعسكر تحت قيادة المدير الفني عبدالمنعم صلاح والمدرب العام عماد بهجت وهاني محمود، حتى موعد السفر إلى دولة الإمارات يوم 17 أغسطس المقبل، وعقب الوصول يستأنف الفريق تدريباته حتى موعد البطولة.

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