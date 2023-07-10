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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حسم لقب الدوري.. طارق قنديل: موسم للتاريخ.. وشكرا للجمهور والخطيب

طارق قنديل والخطيب
طارق قنديل والخطيب

حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي على تهنئة جماهير ناديه بالفوز بلقب الدوري للمرة الــ43 في تاريخه.

وقال قنديل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" الدوري في الجزيرة ،موسم للتاريخ …. الحمد لله ".
وأضاف:"اكتمل عنقود البطولات الأهلاوية محليا وأفريقيا ،بعد  شعور درع الدوري بالوحشة والغربة لموسمين.. يعود إلى داره ومنزله 
مبروووووووك ".

وتابع:"الحب والشكر كله للفريق لاعبين وجهاز فني وإداري  وطبي وكل الشكر لكابتنا المحبوب محمود الخطيب بإشرافه وإدارته وتحمله الكثير ودائما وأبدا الود والشكر لجمهورنا الغالي الحبيب".

طارق قنديل مجلس إدارة الأهلي جماهير ناديه التواصل الإجتماعي فيس بوك درع الدوري

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