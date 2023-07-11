كرم جبر: لو وافقنا على كل البلاغات المقدمة هنقفل 90% من البرامج الرياضية

ناشد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باستغلال مباراة القمة القادمة في نبذ التعصب وتقليل المشاحنات بين الجماهير خلال الفترة المقبلة، إذ أن مباراة القمة خير دليل، خاصة وأن قطاع كبير من المشجعين في الوطن العربي يشاهدون هذه المباراة، "عاوزين نقدم حاجة مشرفة قدام كل اللي بيشوفنا".

كرم جبر: نبذ التعصب يبدأ من عند اللاعبين

وأضاف "جبر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المصالحة ونبذ العنف تأتي من اللاعبين أولا، "لو شيكابالا مع محمد الشناوي راحوا للجمهور وعملوا لافتة حلوة أمام الجماهير هتكون لافتة حلوة لنبذ التعصب".

وناشد مجلس إدارة كلا الناديين بإصدار بيانات لنبذ التعصب في الفترة الحالية، مطالبا الإعلام الرياضي بالابتعاد عن ما يثير الفتن بين الناديين، "عاوزين نعمل بداية جديدة، تكون انطلاقة حقيقية لنبذ التعصب والروح الطيبة بين الناديين".

وأشار إلى أنه عدد البلاغات المقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا تم الاستجابة لها سيتم غلق 90% من البرامج الرياضية، "كله مقدم شكاوى في كله، وكل الناس عاوزة تثبت وجهة نظرها بس، كل واحد شايف أن البرنامج متحيز لفريق معين".