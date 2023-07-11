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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالزمالك: لن نقيم ممرا شرفيا للنادي الأهلي قبل انطلاق مباراة القمة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن إمكانية تنظيم ممر شرفي للاعبي الأهلي، أو عدم تنظيمه، في مباراة القمة المرتقبة أمام الأحمر، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن الزمالك لن ينظم ممرا شرفيا للأهلي قبل المباراة المقبلة في الدوري.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته، أمس الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة؛ استعدادا للقاء الأهلي، المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر له بعد غد، الخميس.

وكان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري رسميا، للمرة الـ43 في تاريخه، بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا 1-2، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وجاء تحقيق الأهلي للقب الدوري المصري 2022-2023 دون هزيمة حتى الآن، حيث يتبقى للفريق 5 مباريات، من بينها مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة 8.30 مساءً.

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