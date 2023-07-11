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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يهنئ جمهور الإسماعيلي بالفوز على الداخلية والبقاء في الدوري

خالد الغندور
خالد الغندور

هنأ الإعلامي خالد الغندور، جماهير الإسماعيلي، بالفوز على فريق الداخلية.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “مبروك لجمهور الإسماعيلي ولمحافظة الإسماعيلية العاشقة لكرة القدم، واللي طلعت نجوم لمنتخب مصر وصدرت لاعبين لكل الأندية المصرية، والقادم أفضل إن شاء الله برازيل العرب”.

الإسماعيلي فاز على الداخلية، بهدف نظيف، على ملعب الإسماعيلية، في الجولة 33 من بطولة الدوري.

وأحرز هدف الإسماعيلي “ياو أنور” في الدقيقة 8؛ ليضمن لفريقه 3 نقاط غالية، أبعدته عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
 

ووصل الإسماعيلي إلى النقطة 37 بعد الفوز على الداخلية، محتلًا المركز الحادي عشر، مبتعدًا عن مراكز الهبوط بـ 4 نقاط.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 32 في المركز السابع عشر وقبل الأخير، في ترتيب جدول الدوري المصري.

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