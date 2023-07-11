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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

الأهلي
الأهلي

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن هناك أسماء أخرى للراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن النادي الأهلي.

وتابع مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج التليفزيوني:" النادي الأهلي بقرار من مارسيل كولر المدير الفني قرر رحيل شادي حسين لاعب الفريق.

وتابع:" شادي حسين اقترب من نادي زد بشكل نهائي ، واللاعب خارج حسابات كولر ، ولم يستطع أن يثبت نفسه مع النادي الأهلي.

وأتم:" محمد عبد المنعم أفضل لاعبي الأهلي ولديه عروض احتراف خلال الفترة المقبلة.

وسيكون شادي حسين ثاني الراحلين عن الأهلي بعد رحيل حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

النادي الأهلي مجدي عبد الغني شادي حسين الأهلى حمدي فتحي محمد عبد المنعم

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فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

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