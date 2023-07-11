عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى الباراليمبية المؤهلة لباريس

صدى البلد

انطلقت بطولة العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري ، وهي البطولة المؤهلة  لدورة الألعاب البارالمبية بباريس أيضا 2024 ، حيث  يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الاولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية .
وتبدأ مشاركات منتخبنا الوطني في البطولة غدا الأربعاء حيث يلعب إبراهيم محمد بدر و جمعة محمد عبد الحميد في نهائي مسابقة قذف القرص للفئة الطبية F56 ، ويلعب كريم محمود عبد التواب في مسابقة 100متر عدو للفئة الطبية T44.

ويشارك منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي في البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين هم : إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، جمعه محمد عبد الحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100متر عدو، عبد الرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل ، عبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100متر عدو و 400متر عدو.
و  يرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من : احمد خيري ، ياسر فتحي ، اسامه فؤاد ، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية.
وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى باريس الجمعة الماضية ، وتعرض اللاعب محمد كمال للإصابة ولن يستطيع المشاركة في مسابقة قذف القرص للفئة الطبية F37 ، والمقرر لها يوم 16 يوليو الجاري .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري

ترشيحاتنا

سقوط مروجي الأسلحة عبر "فيس بوك" في قبضة مباحث القاهرة

تقارب روسي - خليجي.. موسكو تعلن دعمها للتطبيع العربي الإيراني

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها

القبض على شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

كنا جوزناهم أحسن.. انهيار أولياء أمور طالبات الثانوية العامة بعد امتحان الديناميكا |شاهد

تتعلق بـأوكرانيا.. ستولتنبرج يكشف عن رسائل قمة الناتو اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ