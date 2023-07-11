انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى الباراليمبية المؤهلة لباريس

انطلقت بطولة العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري ، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس أيضا 2024 ، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الاولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية .

وتبدأ مشاركات منتخبنا الوطني في البطولة غدا الأربعاء حيث يلعب إبراهيم محمد بدر و جمعة محمد عبد الحميد في نهائي مسابقة قذف القرص للفئة الطبية F56 ، ويلعب كريم محمود عبد التواب في مسابقة 100متر عدو للفئة الطبية T44.

ويشارك منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي في البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين هم : إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، جمعه محمد عبد الحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100متر عدو، عبد الرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل ، عبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100متر عدو و 400متر عدو.

و يرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من : احمد خيري ، ياسر فتحي ، اسامه فؤاد ، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى باريس الجمعة الماضية ، وتعرض اللاعب محمد كمال للإصابة ولن يستطيع المشاركة في مسابقة قذف القرص للفئة الطبية F37 ، والمقرر لها يوم 16 يوليو الجاري .