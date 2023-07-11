انطلاق فعاليات دوري الأندية «الصغيرة والأحياء» بالوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن نطلاق فعاليات دوري الأندية «الصغيرة والأحياء» بالوادي الجديد بقطاعى الداخلة وبلاط.



وقال شوقي، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدوري يشارك به عدد ٦٤ فريقا على مستوى المحافظة في خماسي القدم، ويشارك عدد ٤٥ لاعبا وعدد ٣٠ لاعبة في تنس الطاولة للمرحلة العمرية من مواليد ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠، وبإجمالي عدد ٨٠٠ لاعب ولاعبة، مشيرا إلى أنه تستمر فعاليات الدوري حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

وأشار إلى أنه سيتم تصعيد الأول والثاني في كل لعبة للمشاركة في اللقاء الختامي على مستوى الجمهورية، وذلك بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد