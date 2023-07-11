طلاب الثانوية العامة بسيناء يشكون من صعوبة امتحان الديناميكا

شكا طلبة الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، القسم العلمي رياضيات، من صعوبة امتحان الديناميكا، حيث أكد الطلبة صعوبة أسئلة الامتحان رغم أن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسى لاحتوائها على خطوات حل كثيرة وتحتاج إلى التفكير العميق، فضلًا عن عدم كفاية الوقت المحدد للإجابة بسبب طول الامتحان.

وقالت شيماء أحمد إن أسئلة امتحان الديناميكا تحتاج إلى تفكير دقيق نظرا لعدد خطوات الحل، والوقت لم يكن كافيا للإجابة عن جميع الأسئلة.



بدوره، قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى خلال سير وانتظام الامتحان، وأنه تم تعقيم وتطهير اللجان قبيل الامتحان.

طالبين فقط :

وأكد رضوان أنه تغيب عن أداء الامتحان طالبان فقط، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 289 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 287 طالبًا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 99.3%، وأدى الطلاب المكفوفون في مادة التاريخ ورقة ثانية.