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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبد الرحمن: تدربت على الأكشن فى البعبع

محمد عبد الرحمن توتا
محمد عبد الرحمن توتا

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن تدريبه على مشاهد الأكشن التى قدمها فى فيلم البعبع الذى يعرض حاليا فى دور العرض.  

وقال محمد عبد الرحمن فى تصريح خاص لصدى البلد: كنت أتدرب عليها بشكل دقيق، خاصة أن هناك متخصصين فى هذا المجال ضمن فريق عمل الفيلم ونتدرب على بعض الحركات  والمشاهد قبل تنفيذها وتصويرها، ولم أقلق من تقديمها لانها عبارة عن حركات مدروسة ومحسوبة جيدا ولها "تكنيك" معين، كما أن المخرج حسين المبناوى كان حريص على خروج كل فريق العمل دون تعرضهم الى إصابات بالغة.

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محمد عبد الرحمن

كان الفنان أمير كرارة قد كشف عن موعد إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” في السعودية وتحديدا جدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام وذلك بعد ساعات من تواجد أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع في دبي للاحتفال بعرضه وسط الجمهور، وكان برفقته ياسمين صبري ومحمد أنور وغيرهم.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع.

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة، بعد “بيت الروبي” و"تاج"، الذي تمكن من تحقيق حوالي 27 مليون دولار، داخل مصر فقط.

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