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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمين الفتوى يوضح حكم إهداء الأعمال الصالحة لشخص متوفي

صدى البلد

كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إهداء الأعمال الصالحة للمتوفي، قائلا: إن العلماء نصحونا عند القيام بعمل صالح والرغبة في إهداء الثواب لشخص متوفي.

واستشهد أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر 2”، بهذا الأمر، موضحا: "اللهم أجعل مثل ثواب ما فعلت لأبي أو أمي أو رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أو أي شخص".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إهداء الأعمال الصالحة للمتوفي فيها بر وصلة، وفيها حفاظ الشخص على الثواب لنفسه.

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