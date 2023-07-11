أين اختفت السكة الحديد؟|قرار مصيري لسائق قطار لإنقاذ حياة الناس في أوغندا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة أثارت الجدل يظهر فيها قطار يتحرك بدون قضبان السكة الحديد التي من المفترض أن يسير عليها في أوغندا.

ونشر الرواد الصورة في نطاق واسع مما دفع هيئة السكك الحديدية في أوغندا للرد على الواقعة التي وصفها البعض بالخطر على حياة البشر.

وذكر رواد المواقع في وصف الواقعة أن استطاع قائد قطار شجاع في أوغندا اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، حيث تفاجئ باختفاء السكة الحديدية من الطريق أثناء سير القطار.

وتبيّن أن السائق أوقف محرك القطار وسحب الفرامل، بعدما اكتشف أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، وفقا لوسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن الفيديو لاقى انتشارا واسعاً عبر تويتر، خصوصا أن حوادث القطارات عادة ما تكون كارثية وتخلّف ضحايا كثر، وسط إشادات واسعة بتصرف السائق وحكمته.

وردًا على المقطع المنتشر، قالت هيئة السكك الحديدية في أوغندا، إنه كان يتم إجراء بعض الإصلاحات وتجربة حركة القطارات، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التبرير الغريب.