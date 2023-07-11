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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب: انقطاع الاتصال مع 120 إسرائيليا في شمال الهند

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها فقدت الاتصال مع 120 إسرائيليا كانوا في مناطق من شمال الهند، بسبب  تضرر خطوط الاتصال جراء سوء الأحوال الجوية.

وأضافت الوزارة أن عددا من الإسرائيليين انقطعوا عن الاتصال في منطقة الفيضانات الشديدة في الهند"، مشيرة إلى أن مركز العمليات وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية، تلقى عدة استفسارات في الساعات القليلة المنصرمة بخصوص الأشخاص الذين فقدوا الاتصال.

من جانبها أكدت القنصلية الإسرائيلية في دلهي أن هذا يرجع أساسًا إلى صعوبات في الاستقبال بالإضافة إلى تلف خطوط الاتصال بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضافت أنه خلال هذه الساعات، تقوم وزارة الخارجية مع جهات أخرى في الميدان بمحاولات للاتصال بالمسافرين"
وأوضحت  القنصلية أن السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، بالتعاون مع مسؤولين إسرائيليين ومحليين آخرين، يحاولون إقامة اتصال معهم في أقرب وقت ممكن.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على عدة مناطق شمال الهند مؤخرا إلى 44 قتيلًا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت العديد من الطرق والمباني في ولاية "هيماشال براديش"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

كانت السلطات الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان البعض، ذلك في الوقت الذي توقع فيه مسئولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في ولايات "هيماشال براديش" و"أوتارانتشال" و"البنجاب" و"هاريانا" و"جامو وكشمير" و"راجستان" و"نيودلهي" والمناطق المجاورة لها خلال الأيام المقبلة.

وزارة الخارجية الاسرائيلية 120 إسرائيليا شمال الهند الفيضانات الشديدة في الهند السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

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