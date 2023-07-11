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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الفاو.. الشريك العالمي للقضاء على الجوع وتحسين الزراعة

صدى البلد

تهدف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) -وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة- إلى القضاء على الجوع وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة في العالم.

 

تأسست المنظمة في عام 1945 وتضم 195 عضوا من الدول والاتحاد الأوروبي، تقع مقرها الرئيسي في روما، إيطاليا، ولها مكاتب في أكثر من 130 دولة.

تنفذ المنظمة برامج ومشاريع في مجالات مثل الزراعة، ومصايد الأسماك، والغابات، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والأرض، والمياه.

كما تشجع المنظمة على المشاركة في الحوكمة العالمية والإقليمية والوطنية للقضايا المتعلقة بالغذاء والزراعة.

 

إن منظمة الفاو هي شريك مهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في تطبيق التقنيات النووية والإشعاعية لتحسين إنتاجية المحاصيل، وإدارة الموارد المائية، ومكافحة الآفات، وحفظ التراث الزراعي.

 

أهم برامج المنظمة

تساهم المنظمة في العديد من البرامج منها:

برنامج الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلدان على مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والتغير المناخي والصراعات.

 

برنامج تحسين سبل عيش النساء في قطاع الثروة الحيوانية في أفغانستان، الذي يساعد النساء على تطوير مهاراتهن وزيادة دخلهن من خلال تقديم التدريب والمعدات والخدمات البيطرية.

 

برنامج دعم إصلاح نظام التعليم الزراعي في أنغولا، الذي يسهم في تحسين جودة التعليم والتدريب المهني في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات.

 

برنامج تقديم المساعدة التقنية لتطوير قطاع المصائد والأحواض السمكية في كوبا، الذي يهدف إلى زيادة إنتاجية وكفاءة وتنافسية هذا القطاع وتحسين أمنه الغذائي.

التعليم الزراعي التدريب المهنى الامن الغذائي التنوع البيولوجي الثروة الحيوانية الخدمات البيطرية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو

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