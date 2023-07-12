مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض حتى هذه اللحظة للرحيل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حال التعاقد مع عنصر أجنبي للنادي الأهلي، سيكون قندوسي هو الأقرب للخروج إلى الإعارة خلال الموسم الجديد".

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس.

وطالب الخطيب من لاعبيه بالتركيز الشديد وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير الحمراء التي تنتظر منهم الكثير.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.