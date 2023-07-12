في ناس بتتطاول.. خطيبة لاعب الأهلي تكشف حسابات مفبركة لمروان عطية

كشفت سلمي صقر، خطيبة مروان عطية، لاعب نادي الأهلي، عن وجود حسابات مفبركة تحمل أسم خطيبها وتقوم بنشر منشورات مغلوطة.

ونشرت سلمي صقر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صور الحسابات المفبركة لها ولخطيبها مروان عطية.

وعلقت خطيبة مروان عطية، كاتبة: “حساب مزور، باين اوي اصلا والمشكلة ان فيه ناس بتدخل تتطاول في التعليقات”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أكد الإعلامي هاني حتحوت، غياب ثنائي الأهلي، عن مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “عمرو السولية ومحمود متولي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري”.