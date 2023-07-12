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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرفض رصد مكافآت للاعبيه للفوز على الأهلي في القمة

الزمالك
الزمالك

يستعد فريق الزمالك، لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يرفض رصد مكافآت للاعبيه للفوز أمام الأهلي في القمة

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو،  رفض فكرة رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حال الفوز بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

وطالب أوسوريو لاعبي الزمالك، بضرورة بذل أقصى جهد للفوز في اللقاء المقبل.

وكان أوسوريو قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت صباح أمس الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة و ضرورة حصد الثلاث نقاط  و مواصلة مسيرة الانتصارات ، و شدد أوسوريو على مواصلة العمل بكل قوة وتركيز و تنفيذ كل المطلوب بدقة.

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