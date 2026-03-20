التنمية المحلية تبدأ المرحلة الثانية لتطوير العتبة.. رفع كفاءة 5 شوارع

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تطوير منطقة العتبة بمحافظة القاهرة ، وذلك في إطار جهود الوزارة في تطوير البيئة الحضرية وتعظيم كفاءة استخدام الفراغات العامة بمختلف المحافظات.



واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول أعمال التطوير الحالية في العتبة ، حيث أوضح التقرير أنها تستهدف تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ذات الكثافات التجارية المرتفعة، تشمل: شارع يوسف نجيب، وشارع قطاوي، وشارع باب شرقي، وشارع العتبة، وشارع البوسطة، وذلك بتمويل كامل من الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.



وأشار التقرير إلى بدء تنفيذ الإجراءات التنظيمية للمشروع، والتي تضمنت إخلاء الباعة الجائلين من نطاق الأعمال، تمهيدًا لإعادة توزيعهم داخل حديقة العتبة في مواقع مخصصة ومنظمة، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وإعادة تنظيم استخدامات الفراغ العام بشكل حضاري ومنضبط.



وأضاف التقرير أن أعمال التطوير تعتمد على منهج متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية والمشهد العمراني، حيث تشمل رفع كفاءة وتحديث شبكات المرافق (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، والاتصالات)، إلى جانب تطوير الشوارع والأرصفة بما يدعم سهولة الحركة ويعزز من كفاءة التنقل داخل المنطقة.



كما تتضمن الأعمال تحسين الصورة البصرية بمنطقة العتبة من خلال دهان واجهات العقارات، وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وتطوير منظومة الإضاءة العامة وتركيب كاميرات المراقبة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع الإحساس بالأمان داخل الفراغات الحضرية.



ويشمل المشروع كذلك تصميم وتنفيذ باكيات حضارية موحدة للباعة الجائلين، يتم توزيعها بشكل منظم ومدروس، مع توفير تند للحماية من العوامل الجوية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي القائم وتنظيمه وفق أطر حضارية مستدامة ، كما تتضمن الخطة إنشاء منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية، بما يدعم مفاهيم الاستدامة والمرونة الحضرية في مواجهة التحديات البيئية.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أهمية تنفيذ المشروع وفق رؤية متكاملة ترتكز على تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وإعادة إحياء المناطق التجارية التقليدية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعظيم الاستفادة من الأصول الحضرية القائمة.



وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تطوير منطقة العتبة يأتي كنموذج تطبيقي لتوجهات الدولة نحو إعادة تأهيل المناطق المركزية ذات القيمة الاقتصادية، وتحويلها إلى بيئات حضرية منظمة وآمنة وجاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.