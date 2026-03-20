متابعة المناوبات والترع.. الري ترفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد

في ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ اللازم لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه، وحالة الجسور بالترع والمصارف، والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد.

وصرّح الدكتور سويلم بأن العاملين بالوزارة متواجدون في مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع، والمرور الدوري عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات، والإصلاح الفوري لأي أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، لضمان استقرار المناسيب عند مواقع المص والطرد بالمحطات، وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد، وعدم وجود ازدحام بالشبكة.

وأشار سيادته إلى وجود غرفة عمليات تقوم بمتابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، بما يحقق استقرار واتزان الشبكة المائية، وسرعة التعامل الديناميكي مع المتغيرات في الطلب على المياه خلال فترة العيد والإجازات.