الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي غدا

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، في معسكر مغلق؛ استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، غدا الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز، وهو اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويختتم الفريق الأبيض، تدريباته، مساء ،اليوم تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ استعدادا للقاء الغد، وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وسيغيب عن الفريق الأبيض كلا من، مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية.

وفي نفس الوقت يستعيد الزمالك خدمات كلا من محمد طارق وحسام عبد المجيد وحاتم سكر بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي.