الرئيس السيسي: تماسك المصريين أحبط مخططات الهدم والاستقرار ثمرة تضحيات الشهداء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجماعات التي سعت لهدم الدولة حاولت نشر الإحباط وفقدان الأمل، إلا أن تماسك الشعب المصري وثقته في الله كانا عاملين حاسمين في تجاوز الأزمة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بالإحتفال مع أسر الشهداء بعيد الفطر، أن ما تحقق من استقرار هو خير دليل على حجم التضحيات، موجّهًا رسالة تقدير لأسر الشهداء والمصابين، داعيًا أبناءهم إلى الفخر بما قدمه ذووهم من أجل الوطن.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أتمنى أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والأمان، موجهًا التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.



