الرئيس السيسي: لم نكن أبدا متآمرين على الوطن.. وربنا مطلع على العباد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في عام 2022 شهدنا تجاوزا للمرحلة الصعبة من عمر الوطن وانتهاء الإرهاب، خاصة أنه في عام 2012 كانت مصر تعيش أياما وأحوالا صعبة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال مع أسر الشهداء بعيد الفطر، إن مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والشرطة والقضاء، عملت بشكل متكامل لعبور تلك المرحلة، بالتوازي مع الاستمرار في جهود التنمية، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة وتكلفة الحرب المرتفعة.

وتابع الرئيس السيسي، أننا “لم نكن أبدا متآمرين على الوطن وربنا سبحانه وتعالى مطلع على العباد، إحنا لا حاولنا نقتل حد أو نخرب حاجة وإحنا عايزين نحافظ على بلدنا واللي يقدر على حاجة كويسة يعملها”.