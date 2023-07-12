منى عبد الغني: لهذه الأسباب نجحت "فرقة الأصدقاء" في كسب شعبية الجماهير

قالت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني إن فرقة الأصدقاء كانت نقلة شديدة للموسيقى والغناء خاصة أن تلك الفترة كانت تشهد وجود فرقا أخرى، مثل "المصريين" و"الفور إم" للفنان عزت أبو عوف والاختلاف الذي أسهم في ميلاد فرقة الأصدقاء ونجاحها أن الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الرشعي أخذا الفرقة في "حتة تانية"، مقارنة بالفرق الأخرى ولامست قلوب الجماهير بكلمات الأغاني.



أوضحت خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفنان الراحل علاء عبد الخالق كان شخصاً محبوباً وراقياً رغم كونه غير إجتماعياً وبيتوتي حتى أن عائلته متعجبة من حالة الحب الكبير التي كشفت عنها الايام لصالح الراحل من قبل الأصدقاء والجمهور”.



وكشفت أن الراحل كان محباً للخير وفي الخفاء وهو ماجناه بعد رحيله حيث تبنى أناس كثر بعد وفاته مثل عمل عمرة له وإخراج صدقات على روحه حيث جنى الخير الذي فعله في الخفاء أثتناء حياته.



من جانبها قالت المطربة حنان أن الراحل علاء عبد الخالق كان زميل معهد وأنه كان شخص هاديء وليس اجتماعياً وكان كتلة إحساس ومشاعر وفنان معنى الكلمة وغنسان قبل الفنان.

قال الفنان حسام حسني أنه يفخر أنه كان عازفاً في فرقة الفنان الراحل علاء عبد الخالق عام 1989 وكان صديقاً له بسبب الفنان حميد الشاعري.



ولفت إلى أن الراحل كان له فضل كبير عليه بفي بداياته وأنه شجعه قائلاً : "علاء عبدالخالق تبنى موهبتي في بداية ظهورنا للجمهور.



