زي بالونة فرقعت من أول دبوس.. قدمت استقالتي 3 مرات..الحديدي عن الإخوان

أكد السفير علاء الحديدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في فترة حكم الإخوان المسلمين لـمصر كان يتعامل فقط مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل و ليس مع الإخوان بشكل مباشر، موضحا أن الإخوان انهاروا في هذه الفترة بشكل سريع نتيجة لعدد كبير من الأخطاء التي قاموا بارتكابها خلال فترة الحكم.

و كشف علاء الحديدي، خلال لقائه ببرنامج "كنوز الوطن" المذاع عبر فضائية "أخبار مصر" من تقديم الإعلامي "أيمن عدلي"، أنه قام بتقديم استقالته 3 مرات في هذه الفترة كـمتحدث باسم مجلس الوزراء إلى وزير الخارجية الأسبق محمد كامل عمرو، قائلا: "روحت قولتله أنا مش مستحمل و عايز أمشي".

وعلق علاء الحديدي، على ذلك الفترة: "كانت تجربة غريبة و فترة مليئة بالأزمات"، مكملا: " أكذوبة و زي بالونه فرقعت من أول دبوس".

فترة مليئة بالإرهاق و الضغط العصبي

وتابع، أنه شعر بالندم لكونه متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء في هذه الحقبة، مضيفا: "الناس بتفهمها غلط و كأني المتطوع لذلك و لكنه كان تكليف"، مؤكدا أن هذا التنظيم السياسي كان بلا كوادر، خاتما كانت فترة مليئة بالإرهاق و الضغط العصبي.

