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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زي بالونة فرقعت من أول دبوس.. قدمت استقالتي 3 مرات..الحديدي عن الإخوان

علاء الحديدي
علاء الحديدي

أكد السفير علاء الحديدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في فترة حكم الإخوان المسلمين لـمصر كان يتعامل فقط مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل و ليس مع الإخوان بشكل مباشر، موضحا أن الإخوان انهاروا في هذه الفترة بشكل سريع نتيجة لعدد كبير من الأخطاء التي قاموا بارتكابها خلال فترة الحكم.

و كشف علاء الحديدي، خلال لقائه ببرنامج "كنوز الوطن" المذاع عبر فضائية "أخبار مصر" من تقديم الإعلامي "أيمن عدلي"، أنه قام بتقديم استقالته 3 مرات في هذه الفترة كـمتحدث باسم مجلس الوزراء إلى وزير الخارجية الأسبق محمد كامل عمرو، قائلا: "روحت قولتله أنا مش مستحمل و عايز أمشي".

وعلق علاء الحديدي، على ذلك الفترة: "كانت تجربة غريبة و فترة مليئة بالأزمات"، مكملا: " أكذوبة و زي بالونه فرقعت من أول دبوس".

فترة مليئة بالإرهاق و الضغط العصبي

وتابع، أنه شعر بالندم لكونه متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء في هذه الحقبة، مضيفا: "الناس بتفهمها غلط و كأني المتطوع لذلك و لكنه كان تكليف"،  مؤكدا أن هذا التنظيم السياسي كان بلا كوادر، خاتما كانت فترة مليئة بالإرهاق و الضغط العصبي. 
 

 

علاء الحديدي مساعد وزير الخارجية الأسبق الاخوان المسلمين باسم مجلس الوزراء هشام قنديل محمد كامل عمرو

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