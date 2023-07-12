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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة ، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وأوضح البيان ان حركة الصادر من البضائع العامة 19926 طن تشمل :  1500 طن حديد تسليح و 3600 طن رمل و 5907 طن أسمنت معبأ و 8919 طن بضائع متنوعة .

أشار البيان ان حركة الوارد من البضائع العامة 46678 طن تشمل : 1201 طن خشب زان و 1378 طن حديد و 5354 طن ابلاكاش و 336 طن صودا معبأ و 1055 طن فول صويا و 2262 طن أرز معبأ و 10900 طن فول و 1600 طن عدس و 7538 طن خردة و 8675 طن قمح و 6379 طن ذرة 


بينما أكد البيان على ان حركة الصادر من الحاويات 298 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4345 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165379 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221716 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3496 شاحنة .

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