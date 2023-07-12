ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة ، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وأوضح البيان ان حركة الصادر من البضائع العامة 19926 طن تشمل : 1500 طن حديد تسليح و 3600 طن رمل و 5907 طن أسمنت معبأ و 8919 طن بضائع متنوعة .

أشار البيان ان حركة الوارد من البضائع العامة 46678 طن تشمل : 1201 طن خشب زان و 1378 طن حديد و 5354 طن ابلاكاش و 336 طن صودا معبأ و 1055 طن فول صويا و 2262 طن أرز معبأ و 10900 طن فول و 1600 طن عدس و 7538 طن خردة و 8675 طن قمح و 6379 طن ذرة



بينما أكد البيان على ان حركة الصادر من الحاويات 298 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4345 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165379 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221716 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3496 شاحنة .