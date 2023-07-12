رصد 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية قرب تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم الأربعاء، عن رصد وجود 38 طائرة تابعة للجيش الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان.

وبحسب بيان وزارة الدفاع عبر تويتر: "قامت قوات الدفاع الوطني التايوانية بمراقبة الوضع عن كثب وتنفيذ تدابير استجابة لهذه الأنشطة".

وأضاف البيان: "تم تكليف طائرات الدفاع الجوي وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية".

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وترفض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.