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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

صدى البلد

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحصد منتخبنا الوطني لشباب الخماسي الحديث ذهبية تتابع الشباب، وفضية تتابع الشابات، ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، مؤكدا على فخره بكل لاعب أو فريق مصري يحقق الفوز في اي بطولة ويرفع علم مصر عاليا وهو ما يحدث بصورة مستمرة في الفترة الأخيرة ليس في الخماسي الحديث فحسب بل على مستوى كل الرياضات أصبح لمصر مراكز متقدمة.

وقال صبحي: "الاتحاد الدولي هنأ مصر ، على نجاح تنظيم أول بطولة عالم بالنظام الجديد على أرض مصر ، واستطاعت مصر الحصول على ميداليتين في أول أيام البطولة بهذا النظام الجديد".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "سعيد بمصطلح أول مرة سواء على مستوى التنظيم أو النتيجة ، و متفائل بكون النظام الجديد سيكون فرصة لأبناء مصر مستقبلا لتحقيق نتائج أفضل من التي كانت تحقق في النظام القديم ، وما لمسته من تعليقات إيجابية من الاتحاد الدولي ، هو حكم بالنجاح ، وسوف يثبت المستقبل ذلك ، ويسجل التاريخ أن مصر نظمت أول بطولة رسمية بالنظام الجديد".

وأثني صبحي على إنجازات الاتحاد المصري للخماسي على مستوى استضافة البطولات الدولية، وحجم المشاركة الدولية للاعبي مصر، وأداء وأرقام اللاعبين واللاعبات الذي تقدم لهم الوزارة كل الدعم والمساندة لمواصلة الإنجازات التاريخية التي يسجلونها في مختلف المحافل الدولية.

واستطرد وزير الشباب والرياضة: "نشرف دائما بإستضافة البطولات الدولية ، وقد تخطى عدد البطولات التي استضافتها مصر في الأعوام الأخيرة الـ 320 بطولة مابين بطولات عالم وبطولات قارية وعربية ، وهو إنعكاس للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي ، والذي كان سبباً رئيسياً في ثقة الاتحادات الدولية بمنح مصر شرف استضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية المختلفة، وأتاح الفرصة أمام توفير الخدمات الشبابية والرياضية في كل المحافظات، واصبحنا نمتلك الان ثروة كبيرة على صعيد المنشآت الرياضية والخبرات التنظيمية، كما أن الانجازات على صعيد النتائج تخطت الـ 2400 ميدالية منذ عام 2018 وحتى الآن".

وتوجه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، كون الأكاديمية تعتبر الشريك الاستراتيجي لوزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الرياضيين ، وتوفير منح دراسية مجانية لهم ، حتى أن ثلاث ميداليات أوليمبية من الست ميداليات الأخيرة حصدها ابطال مصر من الطلبة في الأكاديمية، بالإضافة لاستضافة الأحداث الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاحها والخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة الدولة المصرية على مستوي تنظيم البطولات".

وأضاف: "هذه هي بطولة العالم الثالثة في الخماسي الحديث التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية بنجاح منقطع النظير ، حتى أنها حصلت العام الماضي على جائزة أفضل تنظيم من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، ولدى الوزارة العديد من المشروعات الشبابية والرياضية بالتعاون مع الأكاديمية".

وأثنى وزير الشباب والرياضة على تأهل بطل الخماسي الحديث مهند شعبان لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 ، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تتوقع تأهل عدد كبير جدا من اللاعبين المصريين للدورة الأوليمبية ، وهو ما يزيد من طموحنا ويجعلنا نتوقع حصد 10 ميداليات أوليمبية بباريس ليس في الخماسي الحديث فحسب بل في مختلف الرياضات .

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته مؤكدا على أنه وكل إمكانيات وزارة الشباب والرياضة خلف الأبطال يساندهم ويدعم بقوة ومستعد لتلبية كل متطلباتهم لتحقيق أفضل النتائج والانجازات ورفع علم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية.

وشهد وزير الشباب والرياضة تتويج مصر بميداليتين أحدهما ذهبية والأخرى فضية في منافسات اليوم الأول من بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث ، حيث توج الزوجي المصري المكون من محمد حاتم وأسامة مدحت بذهبية تتابع الشباب ، كما توج الزوجي المصري المكون من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم بفضية تتابع الشابات.

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