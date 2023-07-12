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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: حلف الناتو وضع أوكرانيا في المنطقة الرمادية

حلف الناتو
حلف الناتو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاول الضغط على حلف الناتو سواء بقبول عضويتها أو بزيادة الدعم لأوكرانيا.

وأضاف "سيد"، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حلف الناتو لم يرفض دخول أوكرانيا الحلف ولم يقبل، بل وضعها في المنطقة الرمادية، ووضع شروطا أصعب من التي وضعها أمام دول أخرى، سواء العسكرية أو السياسية.

وأكد أن حلف الناتو يدرك جيدا أن ضم أوكرانيا يعني دخول الحلف في حرب مباشرة مع روسيا، وأوكرانيا تحديدا خلاف أي دولة أوروبية أخرى تعتبر العمق الاستراتيجي لروسيا، فبالتالي المسألة معقدة.

 يلوح بضم أوكرانيا

ولفت إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة ربما تقسيم أوكرانيا، أن تضم روسيا الأقاليم الأربعة الشرقية، وتقبل أن ينضم باقي أوكرانيا للناتو، وربما أن يكون حلف الناتو يلوح بضم أوكرانيا للضغط على روسيا ضمن صفقة بضمانات أمنية مع روسيا.

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